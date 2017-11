Wasdroger brandt uit in woning Nijverdal

Wethouder Rijssen-Holten: 'Geen zorgen korrels in kunstgras'

2 november RIJSSEN-HOLTEN - Er is geen reden voor ongerustheid over het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden in de gemeente Rijssen-Holten. Dat stelt wethouder Roland Cornelissen namens het college van B en W in antwoord op schriftelijke vragen van D66 over de kwestie.