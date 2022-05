Wat is er te doen op Hemelvaartsdag in de Reggestreek?

MET VIDEO Voor bezoekers Canadese begraaf­plaats in Holten zijn 4 en 5 mei actueler dan ooit: ‘Hier besef je pas echt wat er in de oorlog is gebeurd’

HOLTEN - Wat is de betekenis van 4 en 5 mei, nu er een nieuwe oorlog woedt in Europa? We vragen het aan de bezoekers van de Canadese begraafplaats in Holten. „Elke dag sneuvelen er weer jongens van deze leeftijd. Dat is ongelofelijk triest.”

4 mei