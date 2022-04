Wat is er te doen op Koningsdag in Wierden, Rijssen, Holten en Nijverdal? Te veel om op te noemen...

KONINGSDAGNIJVERDAL/RIJSSEN/WIERDEN - De oranjegebakjes staan in de koelkast, de vlaggen liggen klaar en kinderen maken zich samen met hun ouders op voor de kleedjesmarkten in de Reggestreek. Dat betekent woensdag vroeg opstaan om bepakt en bezakt een mooi plekje uit te kiezen voor de handelswaar. Een greep uit de activiteiten op Koningsdag.

Nijverdal

Bruisend Nijverdal hoopt dat het weer als vanouds gezellig wordt tussen 09.00 en 17.00 uur op Koningsdag 2022. „Met een grootse vrijmarkt in de straten van het centrum, te gekke bands, terrasjes en veel gezelligheid is Koningsdag in Nijverdal één groot feest. En ja, het mag weer…”, aldus de organisatoren. De winkels zijn open. Op het Henri Dunantplein is de gehele dag van alles te beleven voor jong en oud. In samenwerking met Advendo is een leuk programma in elkaar gezet, met optredens van diverse lokale bands in de muziektent. De muziekvereniging verkoopt vintagekleding en speelgoed om de kas te spekken. Zie verder bruisendnijverdal.com

Rijssen

Ook in Rijssen-Holten staat er voor het eerst sinds drie jaar weer een koninklijk feest op het programma. Er is zelfs een speciaal magazine verspreid rond Koningsdag in de gemeente. Als vanouds vindt in Rijssen de aubade plaats in het Volkspark en brengt muziekvereniging Wilhelmina vooraf een concert ten gehore. Daarna zijn er verschillende activiteiten, zoals een Wipe Out Circuit (hindernisbaan) en de Oranjefietstocht. Bij de Oosterhoffair in het park is livemuziek geregeld en ook in de centra van Rijssen en Holten is volop activiteit. Zie oranjeverenigingrijssen.nl

Holten

In Holten is de aubade op de Smidsbelt met medewerking van HMV en de Mölnzangers Dijkerhoek. Dan wordt bekend welke drie straten er het mooist uitzien. Verder is er onder meer de Veteranenrace op het circuit Beuseberg (start 13.00 uur). Zie svnf.nl.

Wierden

De Oranjevereniging Wierden heeft een mooi en bomvol programma in petto voor de Wierdenaren. Dit jaar is er extra veel te beleven in de feesttent op het Binnenhof doordat andere vrijwilligersorganisaties in het kader van 77 jaar bevrijding ook gebruik maken van de tent.

Op Koningsdag staat het centrum bol van allerlei activiteiten. Er is veel te doen voor de kinderen zoals sumoworstelen en voetbaldarts op het Binnenhof. Scoutinggroep Llanos begeleidt kinderen bij allerlei spelletjes. De band Factory East treedt eerst op en na de kindershow staat de formatie Dokter en de Heer op het podium. En dan is er ook nog een demonstratie Kungfu en Tai-Chi door Wim Maulany om 11.00 uur. Remko de cartoonist en sneltekenaar is van 10.00 tot 18.00 uur op het Binnenhof voor een gratis tekening. Zie verder oranjeverenigingwierden.nl

Volledig scherm Straattheater in Rijssen. © Cees Elzenga/hetoog.nl