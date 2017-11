Wereldkampioen vissen Anja Groot demonstreert haar kunnen in Rijssen

Anja Groot is nog maar 29 jaar, maar al jaren een begrip in de nationale en internationale hengelsport. De onderwijsassistente uit Assendelft is regerend wereldkampioen en een ervaren wedstrijdvisser. In 2015 was ze in België voor het eerst de beste van de wereld, een prestatie die ze dit jaar in Hongarije herhaalde.

Topsport

Ze is fanatiek, doet naar eigen zeggen alleen mee om te winnen en voor haar staat de teamprestatie van Oranje altijd centraal. Fit zijn, een goede motoriek om snel te kunnen bewegen zijn essentiële voorwaarden om optimaal te kunnen presenteren evenals een goede verkenning van het wedstrijdwater. Welke vissen zitten hier, hoe is de stroming, hoe waait de wind en zelfs hoe hoog is de luchtdruk. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. „Een WK is echte topsport. Ik heb in twee sessies van vier uur respectievelijk zo'n 300 en 384 vissen gevangen met een 11 meter lange hengel, die steeds weer moest worden ingehaald en ingegooid. In enkele uren heb ik zo'n 17 liter lokvoer gebruikt”, vertelt Groot

Niet beet

Ze vindt het geweldig om haar opgedane ervaringen te delen met de jeugdleden van Ons Vermaak. 's Morgens gaf ze een uren durende presentatie in het gebouw van speeltuinvereniging Irene en 's middags was ze te vinden aan de rand van de visvijver aan de Nijverdalseweg. Volgens bestuurslid Albert Brinks is de uitgekozen plek ‘aan het puntje’ één van de beste visstekken, maar deze keer willen de vissen niet bijten.