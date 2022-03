West-Twente krijgt een ‘groene boa’ tegen loslopende honden en andere wildverstoorders

RIJSSEN - Mensen die met bijvoorbeeld loslopende honden de natuur verstoren, of lopen op plekken waar dat niet mag, die moeten voortaan goed opletten. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) gaat ook controleren in het gebied van de Wildbeheerseenheid West-Twente. Een gebied van ruim 17.000 hectare. Tot nu toe was dit nog een ‘witte vlek’.

Het gaat om een samenwerking tussen de boa’s van Landschap Overijssel en de jagersvereniging WBE West-Twente. Landschap Overijssel heeft momenteel zeven boa’s in dienst, die verdeeld zijn over Twente. Uit onderzoek blijkt echter dat er in West-Twente amper controle is in het buitengebied. Daar komt door de samenwerking nu een einde aan.

Landschap Overijssel gaat een achtste boa aanstellen. Die zal in eerste instantie worden ingezet voor de eigen gebieden Wierdense Veld en de stukken langs de Regge. Omdat hij toch in het gebied is, kan hij echter ook controleren in het gebied van de WBE. De jagersvereniging betaalt daarvoor een jaarlijkse bijdrage.

Het gebied van de WBE beslaat de gemeente Wierden, grote delen van de gemeente Rijssen-Holten, Hellendoorn en delen van de gemeenten Almelo en Hof van Twente.

Noodzaak

De noodzaak tot handhaving in het buitengebied heeft deels met corona te maken. Dat vertelt Rick Staudt, boa en terreinbeheerder bij Landschap Overijssel. „Door de corona zijn veel meer recreanten de natuur in gegaan. Bovendien hebben veel mensen een hond genomen. Vaak een jachthond die thuis niet aan zijn trekken komt. Loslopend in de natuur verstoren ze het wild.”

Quote We zien ook vaker bijtinci­den­ten. Honden die een ree doodbijten of verwonden. Rick Staudt, boa Landschap Overijssel

Overigens houden ook recreanten zelf zich niet altijd aan de regels. Ze lopen van de paden af en verstoren zo het wild. Op de jaarvergadering van de WBE West-Twente bleek dat liefst 10 procent van het reewild in het gebied verongelukt in het verkeer.

Volgens Staudt komt dat mede omdat de dieren vaker dan vroeger worden verstoord en opgejaagd. En dat niet alleen. „We zien ook vaker bijtincidenten. Honden die een ree doodbijten of zo verwonden dat het alsnog moeten worden afgemaakt. Waarbij moet worden bedacht dat lang niet alles officieel wordt gemeld.”

Om wat te doen aan de overtredingen in de natuur wordt er regelmatig gecontroleerd. Staudt: „Afgelopen zondag werd er gecontroleerd rond Enschede. Onder meer op loslopende honden. Daar zijn vijftien bekeuringen uitgedeeld, en dertig waarschuwingen waarbij namen zijn genoteerd. Dit soort acties willen we ook in West-Twente wat meer op poten zetten.”

De vangst is Enschede is overigens maar een fractie van de jaarlijkse score. Vorig jaar zijn er in Twente 744 bekeuringen uitgeschreven en 800 waarschuwingen uitgedeeld.