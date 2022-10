Wethouder Ben Beens heeft 22 fte extra nodig in het Rijssense gemeentehuis: ‘Deze banen zijn niet stoffig’

RIJSSEN/HOLTEN - Financieel gaat het goed in Rijssen-Holten en dus heeft de gemeente grootse plannen bij de presentatie van de begroting. Maar om die uit te voeren, is meer personeel nodig: 22 fte. „Als het ons niet lukt om daar mensen voor te vinden, dan kunnen we onze ambities niet waarmaken”, aldus wethouder Ben Beens.

Het vinden van medewerkers is een lastige opgave, nu de banen ook in andere sectoren voor het oprapen liggen. Daar is Beens zich van bewust. Uit onderzoek blijkt dat de gemeente nu al onderbemand is. De noodzaak voor een uitbreiding van het personeelsbestand is dan ook groot.

Trainees en stagiairs

In totaal zijn er 22 openstaande fte’s bij de gemeente, goed voor 22 fulltime banen. Om het tekort op te vullen, kijkt Rijssen-Holten als eerste intern naar mensen die al bij de gemeente werken via een detacheringsbureau, stage lopen of een van de drie traineeplekken heeft. „We denken zo al zes fulltime banen te kunnen invullen”, berekent Beens tijdens de uitleg van de conceptbegroting voor de komende drie jaar.

Er blijft dan alsnog vijftien fte aan banen over. Om het aantrekkelijk te maken om bij de gemeente te komen werken, moet het imago van de gemeenteambtenaar worden opgekrikt. Daarvoor is een speciaal bureau ingeschakeld. „We willen laten zien dat bij de gemeente werken niet stoffig is”, aldus de wethouder. De gemeente trekt hiervoor jaarlijks 50.000 euro uit. „We willen laten zien dat we een goede werkgever zijn”.

Drie miljoen voor hybride kantoor

Een aantrekkelijke werkgever is ook eentje waar je hybride kunt werken, vindt het college. Sinds corona is drie dagen thuiswerken de norm geworden. Maar liefst drie miljoen wordt uitgetrokken om ook het gemeentehuis daar op aan te passen. Het gaat er vooral om het werken op kantoor zo fijn mogelijk te maken. De lawaaierige kantoortuinen die nog over zijn, worden bijvoorbeeld ontmanteld.

Daarnaast wordt er gebrainstormd over wat nog meer mogelijk is, zoals bijvoorbeeld een eigen kinderopvang in het gemeentehuis en snuffelstages voor volwassenen. „We hebben veel ambities en dus ook leuke projecten".

Energiearmoede

De gemeente Rijssen-Holten heeft de komende drie jaren meer geld te besteden dan verwacht werd bij de coalitievorming in mei. Dit komt voor een deel doordat er structureel meer geld komt vanuit het Rijk. Het college stuurt daarom een dekkende conceptbegroting naar de raad. Met daarin ook vijf miljoen euro om volgend jaar energiearmoede te bestrijden. „We willen deze winter niemand in de kou laten staan", zegt wethouder Bert Tijhof stellig.