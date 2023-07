Wethouder Bert Tijhof over communicatie azc: ‘Ik moet fouten erkennen’

Genemuider Eenkhoorn wéér van de partij, Deventerse Adegeest debuteert en Ruurlo met twee ijzers in het vuur bij WK wielrennen

Wie naar de WK’s van de laatste jaren keek, zag dat Genemuider Pascal Eenkhoorn voortdurend van de partij was. Dus was het niet verrassend dat bondscoach Koos Moerenhout de regerend Nederlands kampioen opriep voor de wegrace bij het WK wielrennen, volgende maand in Glasgow. Bij de vrouwen maakt de Deventerse Loes Adegeest haar WK-debuut.