Wethouder Rijssen-Holten: 'Geen zorgen korrels in kunstgras'

Geen evaluatie nut hondentoilet in Rijssen-Holten

31 oktober RIJSSEN - Er komt geen evaluatie over nut en gebruik van de hondentoiletten in de gemeente Rijssen-Holten. Dat zei wethouder Jan Aanstoot, die onder andere dierenwelzijn, beheer openbare ruimte en milieubeleid in zijn portefeuille heeft, maandagavond in een gecombineerde commissievergadering over de begroting 2018.