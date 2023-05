Wie heeft een tegeltje of klompje van opa op zolder?

‘Huis’ van ridders van Ramelo wordt weer zichtbaar in Raalte: ‘Puzzel­stuk­jes vallen in elkaar’

De kans is een stuk groter dat een houten kasteel als ‘Burcht van de Ridders van Ramelo’ weer zichtbaar wordt in Raalte. De gemeente is bereid een ton bij te dragen aan het onderkomen van de ridders van Ramelo, belangrijke dienstmannen van de bisschop van Utrecht. ‘Dit is een goede start.’