Wim Nijkamp wordt de nieuwe centrummanager in Rijssen-Holten

„Het is een leuke functie”, vertelt een enthousiaste Wim Nijkamp. „Het sluit mooi aan bij mijn huidige baan als operationele manager bij Toerisme Rijssen-Holten”. Daar is hij de schakel tussen de toeristische branche, ondernemers en iedereen die wat met de sector te maken heeft.

Verbinder

Het idee voor een nieuwe centrummanager is vormgegeven door Toerisme Rijssen-Holten (TRH), de Rijssense winkeliersverenigingen HABI en de Holtense Handels Vereniging (HHV). Stichting Ondernemersfonds Rijssen-Holten (StOf) gaat met de inkomsten van de reclameheffing de centrummanager uiteindelijk financieren. Ook de gemeente zelf is één van de aandeelhouders.

Laatste centrummanager moest stoppen in 2018

Ard Wessels, voorzitter van HABI, is blij dat er een nieuwe centrummanager komt. Het contract van de vorige centrummanager Arjan te Lintelo werd in november 2018 beëindigd, na slechts acht maanden dienstverband. De HABI financierde toen zelf het project. „We waren gestopt omdat hij net voldeed aan onze verwachtingen", vertelt Wessels.

Daarnaast was de vorige centrummanager slechts één dag per week beschikbaar en alleen actief in Rijssen. In de nieuwe plannen staat dat de centrummanager zich minimaal 12 uur inzet voor de ‘leefbaarheid’ van de centra van beide zowel Rijssen als Holten. Wat de verhoudingen worden tussen zowel Rijssen als Holten wordt nog vastgelegd.