D66 heeft het onderwerp op de agenda van de raadscommissie op 27 november gezet, maar krijgt geen steun van de HHV. Die heeft de hoop gevestigd op de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

D66-fractievoorzitter Herman Klein Velderman wil een brief van Detailhandel Nederland in de raadscommissie bespreken. Daarin vraagt de landelijke belangenorganisatie gemeenteraden ruimhartig om te gaan met de openingstijden van winkels. Want dit jaar valt zowel eerste kerstdag als nieuwjaarsdag op een maandag. Zonder zondagopenstelling lopen winkels veel omzet mis, zo staat in de brief.

D66 wilde eigenlijk bij de behandeling van de begroting afgelopen vrijdag een motie over het onderwerp indienen, maar zag daar van af. In plaats daarvan wil Klein Velderman de zondagopenstelling bespreken in de raadscommissie. Volgens hem zou de HHV daar ook inspreken over het onderwerp.

Maar de Holtense winkeliersvereniging ziet daar nu van af. „Wij hebben als bestuur van de HHV er voor gekozen om niet in te spreken omdat wij sterke geluiden hebben ontvangen dat de motie het niet gaat halen”, zegt de vice-voorzitter van de HHV, Léon Haanstra.

Hij verwijst daarbij op de afspraken tussen de coalitiepartijen CDA, SGP, ChristenUnie en Gemeentebelang dat zondagsopenstelling deze raadsperiode 'niet aan de orde is'. Eerdere pogingen om de winkels open te krijgen en zelfs een handtekeningenactie uit Holten liepen al tegen dit 'njet' van de coalitie aan.

Haanstra: „Wij hebben daarom een groter belang bij dit punt met de verkiezingen die er in maart 2018 aan gaan komen.” Met andere woorden: de Holtense winkels hopen na de verkiezingen structureel op zondagen open te kunnen. Die kans is aanwezig nu het CDA in zijn verkiezingsprogramma de bezwaren tegen zondagsopenstelling laat varen.