Woningzoekers opgelet: wie wil er met Anne (24) uit Rijssen in een hofje met kleine huisjes wonen?

Droom komt uit voor Twentse zussen Lorain en Melissa: kinderop­vang in de natuur

ENTER/RIJSSEN - De kinderopvang is je lust en je leven. Waarom dan niet zelf een nieuwe openen? Dat is precies wat de Rijssense zussen Melissa van Eden (31) en Lorain ten Brink (24) doen. Samen beginnen ze Kinderopvang De Vriendjes en dat doen ze in het buitengebied van Enter. „Zo’n plek vind je nooit meer.”

9 november