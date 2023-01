Workshop dieren tekenen in Holtens Natuurmuseum

Deventer levert weer volop vuurwerkaf­val in: ‘Zolang er geen verbod is, moet je dit in stand houden’

Vuurwerk. Tijdens nieuwjaarsnacht gaat het volop de lucht in. Een dag later blijft een enorme hoop resten over. In Deventer kun je het afval op speciale plekken wegbrengen. Na een verbod van twee jaar vanwege corona is het weer als vanouds druk. ,,Ik ben blij dat het hier gedumpt kan worden.’’

