YouTuber en profrenner Bas Tietema in wielercafé Ronde van Overijssel

Boom en gevallen tak blokkeren wegen in Wierden en Holten

WIERDEN/HOLTEN - Storm Franklin heeft schade aangericht in onder meer Wierden en Holten. In Wierden brak een grote tak van een boom af, waardoor een weg geblokkeerd was. In het buitengebied van Holten viel er een boom over de weg.

21 februari