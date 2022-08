Zie je binnenkort veel MGA-klassiekers in Twente rijden, dan zijn dat Han (72) en zijn vrienden

HOLTEN/ENSCHEDE/DE LUTTE- Autoliefhebbers opgelet: de klassieke Engelse racewagen MGA komt naar Twente. Meer dan dertig bolides van vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn van 19 tot en met 20 augustus in de hele regio te bewonderen. Han Volkers uit Enschede droomde al als kind over de auto en rijdt mee in zijn rode pronkstuk.

„Ik was nog jong, denk een jaar of 13, toen ik gelijk verkocht was”, lacht Han Volker over de MGA, ook wel MG A-Type. De Enschedeër zag de Engelse sportwagen voor het eerst in een Het Grote Autoboek.

Er in rijden mocht hij nog lang niet. Wel reed hij als zeventienjarige mee met zijn neef, die er een had gekocht. „Hij heeft echt oogverblindende lijnen. Ik dacht toen al: als ik later groot ben, wil ik er een.”

Snel op het circuit

De oldtimer is geen typische gezinsauto zoals een Kever, die ook populair was vlak na de Tweede Wereldoorlog. De MGA is juist een exclusieve sportwagen voor slechts twee inzittenden. Hij had volgens Volker een betere wegligging en veel meer vermogen dan de andere bolides uit zijn tijd en deed het dan ook goed op het circuit.

Quote Je hebt echt handen én voeten nodig tijdens het rijden Han Volkers

„Ze rijden lekker, maar het zijn geen hedendaagse auto’s. Dat heeft natuurlijk ook zijn charme. Je hebt echt handen én voeten nodig tijdens het rijden”, weet Volker van de wagens, die gebouwd zijn tussen 1955 en 1962.

Zandvoort

De Enschedeër was negentien toen zijn droom werkelijkheid werd. In Zandvoort kocht hij zijn eerste MGA, en hij reed er direct mee over de boulevard. Inmiddels is de oldtimerliefhebber 72 jaar en koestert hij de auto's nog steeds. Hij is zelfs voorzitter van de landelijke oldtimervereniging MGATO, speciaal voor eigenaren van deze bijzondere Engelse auto. De club heeft 225 leden.

De Enschedeër is niet de enige uit het oosten van het land die gek is op de auto. „Er zijn hier zeker 25 eigenaren”, weet de voorzitter. Naast klassiek MGA's hebben sommige leden ook een MG Magnette, de vierdeurs gezinsvariant. Die auto heeft wél een dak. Met welke auto de aanwezige eigenaren gaan komen? „Het is altijd afwachten met het weer.”

De zoon van

Ruim dertig oldtimers verzamelen zich op vrijdag 19 augustus voor een speciaal clubweekend in Twente, met als standplaats de Lutte. Han wil graag de mooiste routes in de regio laten zien aan de leden die vanuit heel Nederland en zelfs België en Duitsland komen.

Dan rijden de MGA’s onder andere voor een krentenwegge en koffie langs S&S Tuning in Haaksbergen, een van de weinige garages in Nederland die zich toespitst op deze klassieke wagens. Verder staan ook de Holterberg, de Tankenberg, de Borkeld, Ootmarsum, het Lutterzand, Vasse en Buurse op de route.

Speciale gast voor het weekend is Roger Enever (75), zoon van de ontwerper van de MGA's: Syd Enever. In zijn jongere jaren heeft Roger zelf nog verdienstelijk op de circuits geracet met de sportwagens van zijn vader. In het Franse Le Mans werd de Engelsman bijvoorbeeld derde in 1968. „Het is een vriend van me", zegt Volker. „Ook voor hem blijft het bijzonder de MGA's in groten getale bij elkaar te zien".

De MGA van Han Volkers in het Twentse landschap.

De MGA van Han Volkers in Lonneker.