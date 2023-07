Vlaaienver­ko­per krijgt geen greintje medeleven van Almelo voor schade door bouw havenkom

Hij hoeft er echt niet op te rekenen. Als het aan de gemeente Almelo ligt, krijgt Yusuf Kangus geen cent schadevergoeding. De Rijssenaar runde jarenlang de Multivlaai in het Almelose centrum. Hij wil de schadevergoeding, vanwege de werkzaamheden voor de nieuwe havenkom. Zijn zaak in de Havenpassage was toen langdurig slecht bereikbaar. Maar Almelo wil daar niets van weten.