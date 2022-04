Deze week nieuw op Netflix: Till Death, Dirty Lines en Elite

Series

Dirty Lines (seizoen 1)

De nieuwe Nederlandse Original-serie Dirty Lines brengt je terug in de tijd naar het Nederland van 1987. Studente Marly (Joy Delima) krijgt een baantje als telefoniste bij een nieuw telecombedrijf genaamd Teledutch, dat zich specialiseert in sekslijnen. De onderneming is een gigantisch succes en Marly wordt meegezogen in een wereld vol seks, drugs, geld en stampende housemuziek.

Elite (seizoen 5)

The Ultimatum: Marry or Move (seizoen 1)

In de Temptation Island-achtige realityserie The Ultimatum staan koppels voor de keuze: in het huwelijksbootje stappen of ermee kappen? De mannen en vrouwen van de koppels in kwestie gaan samenwonen met een ándere potentiële match. Uiteindelijk ontmoeten ze hun partners weer en dan barst er - uiteraard - een hoop drama los.