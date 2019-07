1-0 voor Kevin Spacey, maar het is nog niet voorbij

Aanklachten tegen Kevin Spacey wegens seksueel wangedrag zijn er nog steeds, maar de enige rechtszaak die tegen hem was aangespannen is deze week op het laatste moment geseponeerd. Er hangt de Amerikaanse acteur meer boven het hoofd, het is alleen afwachten of die aanklachten leiden tot rechtszaken. Bij sommige beschuldigingen is dat onmogelijk, omdat de feiten verjaard zijn.



De man die hem voor het gerecht had gesleept liet verstek gaan omdat hij gebruik maakte van zijn recht op zwijgrecht. Het mogelijke slachtoffer, dat enkele jaren geleden op 18-jarige leeftijd door Spacey in een bar onzedelijk zou zijn betast, wilde niet getuigen over de verdwijning van zijn telefoon.



Volgens de advocaten van Spacey zou de aanklager op zijn telefoon tekstberichten hebben verwijderd waaruit zou blijken dat de acteur uit House of Cards ten onrechte was beschuldigd van ongewild seksueel contact. In de versie van Spacey was er sprake van wederzijdse instemming. Zijn vermeende slachtoffer zag dat anders en verklaarde uit de bar te zijn gevlucht toen Spacey even naar het toilet ging.



Later verklaarde de acteur dat hij zich de ontmoeting niet kon herinneren. ,,Maar als het wel is gebeurd zoals hij beschrijft, bied ik hem mijn verontschuldiging aan voor dit veronderstelde ongeoorloofde gedrag van een dronken man’’, zo liet hij destijds in een verklaring weten.



Over deze kwestie wilde de zoon van een voormalige nieuwslezeres uit Boston, Heather Unruh, niet getuigen. In 2017 gaf Unruh nog een persconferentie waarbij zij de aanklacht van haar zoon wereldkundig maakte.



Nadat de advocaten van Spacey hadden geëist dat zijn beschuldiger zich voor de rechter zou verantwoorden over de verdwenen telefoon trok de inmiddels 20-jarige zijn aanklacht in.