1,2 miljoen mensen zien dit jonge talent The Voice Kids winnen

VIDEOHet tiende seizoen van The Voice Kids is gisteravond gewonnen door de 13-jarige Emma Kok uit Kerkrade. 1.225.000 mensen zagen dat de pupil van coach Ali B naar huis gaat met de bokaal én een studiebeurs van 25.000 euro. Het is de ultieme wraak op haar pesters en een soms zware jeugd.

De jonge zangeres noemde haar deelname onlangs al een ‘dikke neus naar mijn pestkoppen’. Het meisje werd vroeger vaak gepest, omdat ze altijd een rugtas bij zich heeft met twee pompen. Die zorgen voor haar sondevoeding, waarvan ze al vanaf haar geboorte afhankelijk is vanwege een maagverlamming. Ze werd vaak geopereerd en liep een groeiachterstand op.

Met haar deelname wil ze andere kinderen in soortgelijke posities steunen. ,,Ik wil dat niemand zich meer hoeft te schamen voor sondevoeding. [Andere kinderen] zijn nooit alleen: misschien kunnen we er samen over praten’’, zei ze tegen L1.

Toen vanavond in de talkshow Beau live de uitslag bekend werd gemaakt, wist Emma niet wat ze moest zeggen:

,,Ik heb gewoon The Voice Kids gewonnen’’, zei ze kort daarna in een live-uitzending op Instagram. ,,Ik ga vannacht niet slapen, ik ga alleen maar feesten.’’

Staande ovatie

De kleine strijder deed vorige maand auditie met een toepasselijk nummer, Warrior van Demi Lovato. Alle vier de coaches draaiden hun stoel om en gaven haar een staande ovatie:

,,Het is magisch’’, zei Ali B over haar optreden. Toen ze vertelde over haar jonge leeftijd en haar aandoening, was hij nog meer onder de indruk. ,,Een kleine heldin vind ik je.’’



Ook Ilse DeLange was geraakt. ,,Dat jij hier staat, echt geweldig, wat een overwinning’’, zei ze. ,,Je inspireert me ontzettend, heel mooi.’’ Sanne Hans kreeg kippenvel van Emma’s auditie. ,,En je verhaal, ik vind dat echt prachtig. Want wij hebben allemaal ook een verhaal’’, verwees ze naar zichzelf en haar collega-coaches. ,,Als je dat kan delen en je legt het zo op de tafel, dat is echt heel cool.’’

Snelle gaf boost

Emma treedt in de voetsporen van Dax Hovius, die de talentenjacht vorig jaar won. The Voice Kids was de afgelopen weken een groot succes op RTL 4, met gemiddeld 1 à 1,7 miljoen kijkers per aflevering. Volgens Martijn Krabbé, al tien jaar presentator van het programma, was dit de beste reeks tot nu toe.

Hij vond de kinderversie van de show dit jaar daarnaast geslaagder dan de ‘volwassen’ editie die afgelopen maart eindigde. Dat was volgens hem mede te danken aan coach Snelle, oftewel Lars Bos.

,,Die heeft het programma een enorme boost gegeven’’, zei Krabbé tegen RTL Boulevard. ,,In liefde, in vertrouwen, in aandacht. Dat heeft zoveel uitgemaakt, in energie... Hij heeft het programma echt zo’n nieuwe impuls gegeven. Ik ben daar héél erg blij mee.’’

Of de coach volgend jaar terugkeert, is nog niet duidelijk. Maar het ziet er goed uit, gezien zijn woorden bij Beau vanavond. ,,Ik vond het een van de allerleukste dingen die ik ooit gedaan heb.’’ Smaakt het naar meer? ,,Absoluut, honderd procent.’’

In de finale zongen de vier finalisten samen met Suzan & Freek hun nummer Goud:

