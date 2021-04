1,3 miljoen kijkers zien Claire (3) eigen badkamer én wc krijgen in nieuw huis

Ruim 1,3 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Maxime Meiland en haar vriend Leroy verhuisden naar hun nieuwe woning in Noordwijk. Hoewel Maximes dochtertje Claire pas 3 jaar is, krijgt ze daar haar eigen badkamer én wc, grenzend aan een eigen slaapkamer. De verhuizing maakte opa Martien emotioneel.

De kleine meid was dolblij toen Maxime haar nieuwe kamer liet zien. ,,Dat is mijn kraan’’, zei ze, wijzend naar de strak vormgegeven wastafel. ,,Dat is mijn douche’’, ging ze verder. De badkamer is ook voor volwassen begrippen behoorlijk luxe. ,,Wat leuk dit!’’, riep oma Erica bijvoorbeeld over de moderne douchecabine met zwarte details.

Hoewel zij en opa Martien het gezin hun eigen stulpje gunnen, maakte de verhuizing de oud-kasteelheer ook emotioneel. Maxime (25) heeft immers altijd bij de twee in huis gewoond. ,,Wij zitten nog twee maanden alleen hier hoor’’, zei hij verslagen, terwijl de verhuiswagen wegreed. Martien en Erica verkassen pas komende zomer ook naar Noordwijk, vanuit Hengelo.

Het vertrek van Maxime viel Martien best zwaar.

Erica wees erop dat er ook voordelen zijn. ,,Niet al die rommel van haar, niet steeds lampen overal uit hoeven doen’’, zei ze. Het troostte Martien niet. ,,Nou, dat heb ik er wel voor over hoor’’, zei hij. ,,Nu zijn we echt alleen’’, concludeerde Erica, waarna Martien zichzelf toch wist op te vrolijken.

Schooltje

,,Als wij over twee maanden verhuisd zijn, dan wonen we zo dichtbij’’, begon hij. ,,Dan krijg je een gewone gezinssituatie, dan komen ze lekker op visite en wij gaan bij hun op visite.’’

Ook voor de kleine Claire, die na een waarschuwing van het ministerie van Sociale Zaken dit seizoen minder in beeld komt, is de verhuizing gunstig. Het meisje verhuisde het afgelopen jaar eerst van Frankrijk naar Hengelo en nu dus naar de kust. ,,Als ik dan denk aan Clairtje, die nu altijd naar hetzelfde schooltje gaat... niet meer verhuizen’’, zei Martien. ,,Gisteren heeft ze weer afscheid moeten nemen van haar schooltje.’’

Geld maakt gelukkig

Het vertrek van Maxime is voor Martien zelf overigens ook niet alleen máár vervelend. Hij is inmiddels te zien in drie programma’s op SBS 6 en moet af en toe rust pakken. ,,Het is een stuk saaier thuis sinds Maxime is gaan samenwonen’’, zei hij tegen deze site. ,,Dus op kalme dagen ga ik om half drie ‘s middags gewoon even slapen. Dan ben ik er weer helemaal bij.’’

Een eigen badkamer voor een 3-jarig meisje lijkt wellicht overdreven, maar het past bij de filosofie van Martien. Die liet weten dat geld gelukkig maakt, maar alleen als hij er iets blijvends voor koopt.

,,Uit eten gaan boeit ons niet’’, zei hij. ,,Als ik de rekening zie en besef dat ik de volgende morgen naar de wc ga en alles weg is, hoeft het van mij niet. Maar woongenot is wel belangrijk. Ik heb al helemaal zin in Noordwijk en de nieuwe mensen. Dertig jaar dezelfde buren naast me? Mij niet bellen.’’

Het ruime in huis is ook gunstig, omdat Maxime momenteel haar tweede kindje verwacht. Claire kreeg ze met een andere man.

Bekijk een fragment over de verhuizing uit de uitzending: