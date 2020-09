1,6 miljoen mensen zien openhartige Tabitha in tranen in Beste Zangers

Het is iedere week weer tranen met tuiten in Beste Zangers, maar de aflevering van gisteravond had een bijzondere wending. Zangeres Tabitha, de meestgestreamde artiest van het afgelopen jaar op Spotify en bekend van hits als Hij is van mij, vertelde openhartig over haar verleden. Ze sprak over het verlies van haar zieke vader, wat dat met haar jeugd deed en hoe ze vooral in haar tienerjaren met zichzelf worstelde omdat ze het gevoel had nergens bij te passen.



De Vlaamse zanger Milow wilde Tabitha verrassen met het nummer Redemption Song. Het lied dat werd gedraaid op de begrafenis van Tabitha’s vader en wat de zangeres sindsdien heeft vermeden. Toch durfde Milow het aan om het nummer van Bob Marley te zingen en dat maakte heel wat los bij de zangeres. ,,Zo mooi dat het altijd voor mij een liedje is geweest dat ik niet kon horen en nu wilde ik eigenlijk niet dat het stopte”, reageerde ze na afloop. ,,Het staat nu voor een traan en een lach.”



Ook Miss Montreal wist Tabitha tot tranen toe te roeren met het nummer Hey mam. ,,Ze heeft haar hart en haar ziel erin gestopt en dat voelde ik ook. Ik dacht dat ik geen tranen meer had, maar ze bleven gewoon komen. En als je die snaar bij mij kan raken, dan zit het wel goed”, reageerde Tabitha met natte ogen voor de camera.



Op de uitzending van gisteravond stemden maar liefst 1,6 miljoen mensen af. Daarmee is het oude record van 1,4 miljoen toeschouwers verbroken. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van KLEM werd door 892.000 nieuwsgierigen gezien. De winnaar van de avond was het Achtuurjournaal, daar keken 2.162.000 mensen naar.