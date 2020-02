1,8 miljoen kijkers voor extra corona-uitzending NOS

In de uitzending op NPO1 sprak presentator Rob Trip met verschillende gasten over de uitbraak van het coronavirus. Om vragen te beantwoorden was onder andere de minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, te gast. In de uitzending kreeg de minister een briefje in handen. Hij las voor dat er een eerste patiënt met het virus in Nederland is opgenomen in het ziekenhuis. De extra thema-uitzending werd direct na het NOS Journaal van 20 uur uitgezonden, dat was met zesduizend kijkers meer het best bekeken programma van de avond.