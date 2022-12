1,8 miljoen kijkers zien Buddy Vedder zich schamen na onthulling in The Masked Singer: ‘Wat gênant’

Spoiler alertNiet een, niet twee, niet drie, maar vier deelnemers van The Masked Singer moesten gisteravond hun ware identiteit onthullen in de kerstspecial van het RTL-programma. Het doek viel voor de kikker, de bijenkoningin, de panda en de olifant. De ontmaskering van laatstgenoemde zorgde voor schaamte bij Buddy Vedder, zagen ruim 1,8 miljoen kijkers. ,,Wat gênant van mij. Ik wil eigenlijk hier verdwijnen.’’

Kerstbomen, oliebollen, duizenden lampjes, kerstduetten en feestelijke outfits: er was geen ontkomen aan kerst in de nieuwe aflevering van The Masked Singer. Anders dan voorgaande weken vloog er niet één mysterieuze BN’er uit de show, maar moesten maar liefst vier personen het strijdtoneel verlaten.

De ridder en de tijger beten het spits af. Zij zongen samen het lied Merry Xmas Everybody van Slade en maakten er een waar feestje van. Dat ontging ook de jury niet. Tóch besloot het publiek in de zaal dat een finaleplek aan de tijger besteed was. En dus hield het avontuur op voor de kikker. Het panel, bestaande uit Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling en Buddy Vedder, was het dan ook unaniem eens: Wolter Kroes moest en zou verscholen zitten in het kikkerpak. De spanning werd opgebouwd, maar wat bleek? De jury had het voor de derde week op rij goed geraden. ,,Jaaa”, riepen ze in koor uit toen duidelijk werd dat ze het bij het rechte eind hadden.

De kikker en de tijger in The Masked Singer.

Schaamte

Het zat er na de eerste onthulling nog niet op voor het panel. Het was namelijk aan de olifant en de flamingo om te strijden voor een plek in de finale. Zij brachten een vertolking van Underneath the christmastree van Kelly Clarkson. Boszhard, Joling, Vedder en Schrijver waren ondertussen volop aan het raden: zou Hans Klok in het olifantenpak verstopt zitten? En wie zou toch die flamingo zijn? Vragen over de flamingo bleven onbeantwoord, want het publiek vond dat de olifant het strijdtoneel moest verlaten.

Het was Gerard Joling die een ingeving kreeg en zeker dacht te weten dat het acteur Everon Hooi was. Dat in tegenstelling tot Vedder, Boszhard en Schrijver. Die noemden onder meer Juvat Westendorp en Martijn Krabbé. Tot grote verbazing van het panel bleek Joling op het juiste spoor te zitten. Een blamage voor Vedder, want hij had zijn ‘kleedkamermaatje’ dus niet herkend. ,,Echt, wat gênant van mij. Ik wil eigenlijk hier verdwijnen”, bekende Vedder aan zijn ‘roomie’.

Everon Hooi in The Masked Singer.

Het derde optreden werd gegeven door de bijenkoningin en de joker. Zij zongen Last Christmas van Wham. Wat het panel direct opviel: hier was geen sprake van een wedstrijd; de chemie tussen de twee spatte juist van het podium af. En hoe leuk het duet ook was, toch hield het avontuur voor de bijenkoningin op. Het panel was er heilig van overtuigd dat het om Berget Lewis moest gaan en dat bleek juist te zijn.

Lewis stelde haar deelname aan The Masked Singer ‘geweldig’ te vinden. ,,Ik vond het een van de leukste programma’s die ik ooit heb gedaan”, jubelde ze toen ze zich eenmaal had onthuld.

Vocaal geweld

De pinguïn en de panda, die uitgestrekt op een piano lag, sloten de show af met een jazzversie van Santa Claus Is Coming to Town. Buddy Vedder gooide alvast een balletje op: volgens hem zou Angela Schijf in het pak van de panda zitten. Ondertussen genoot het panel met volle teugen van het optreden. Dat werd na afloop nogmaals duidelijk gemaakt. ,,Je wil geen geweld met kerst, maar vocaal geweld is meer dan welkom. Wat zijn jullie ongelooflijk goed”, complimenteerde Vedder de twee mysterieuze dames.

Hoe ‘broadwaywaardig’ het optreden van de twee ook was; volgens Boszhard hadden zowel de pinguïn als de panda zich al die tijd niet voor de volle honderd procent gegeven. ,,Dus dit zijn twee mensen die helemaal in het vak zitten”, luidde zijn conclusie.

Boszhard zal nog even moeten afwachten of die conclusie terecht is, want de finaleplek ging naar de pinguïn. Dat betekende dat de panda huiswaarts moest keren, maar niet voordat het panel kon raden wie de mysterieuze BN’er was. Joling en Vedder gingen voor Angela Schijf, Schrijver zette in op Birgit Schuurman en Boszhard noemde musicalster Vajèn van den Bosch. Het kon dus alle kanten op.

Het was Schrijver die de puzzel uiteindelijk wist te leggen, want Birgit Schuurman zat inderdaad verstopt in het pandapak. ,,Je hebt gelijk”, gilde Boszhard het uit. Schuurman toonde een brede glimlach en blikte zelfvoldaan terug op haar avontuur. ,,Ik vond het echt ontzettend leuk om te doen. Superspannend ook de hele tijd, dat geheim houden en jullie dan horen praten en gissen wie het zou kunnen zijn.”

Birgit Schuurman in The Masked Singer.

