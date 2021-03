1,9 miljoen kijkers zien Jasper het een ronde verder schoppen, inclusief compliment van Anouk

Schoot jurylid Anouk vorige week nog uit haar slof en noemde ze Nederland ‘een k*tland’ omdat Jasper ondanks een matig optreden door kijkers werd doorgestemd naar de liveshows, gisteravond gaf de rockchick nauwelijks commentaar. Sterker nog, ze was verrassend positief over het optreden van de onervaren vocalist, die normaliter alleen onder de douche zingt. ,,Ja, weet je Jasper, ik ben super blij voor je dat je het goed hebt gedaan. Althans, redelijk goed. Vooral als je kijkt naar de vorige keren”, luidde haar commentaar.



Ali B. was deze keer echter wat kritischer: volgens hem heeft Jasper wel degelijk een goede stem, maar zijn de andere kandidaten eigenlijk wel sterker. ,,We gaan richting de winnaar van het programma... ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen.”



Hoewel de uitslag van de liveshows altijd een verrassing blijft, besloot het stemmende publiek dat Jasper, bekend als de ‘zenuwachtigste kandidaat ooit’, het verdiende om naar de derde liveshows door te mogen. Daar konden de kijkers thuis maar weinig begrip voor opbrengen. ‘Sorry, maar Jasper had eruit gemogen’, reageert een kijker. En iemand anders: ‘Dat Jasper weer door is begrijp ik niks van. Nederland is doof.’