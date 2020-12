1 miljoen kijkers voor bekendmaking kandidaten Wie is de Mol? 2021

Schrijver Splinter Chabot was de eerste kandidaat die werd genoemd in een speciale aflevering van Moltalk. Daarna volgde Charlotte Nijs, zij is politiek verslaggever bij SBS 6. Remco Veldhuis, onderdeel van het zangduo Velhuis en Kemper, werd als derde onthuld als deelnemer aan het spelprogramma van de publieke omroep. De mogelijk Mol kan ook actrice Renée Fokker zijn.



Met een leeg festivalseizoen was zanger Joshua Nolet van de band Chef’ Special ook beschikbaar om mee te doen aan Wie is de Mol?. Hij krijgt concurrentie van Marije Knevel, de dochter van Andries en ze was te zien in Ladies Night. De nestor van de groep wordt Erik de Zwart, met zijn 63 jaar is hij de oudste deelnemer van dit seizoen.



Voormalig voetballer Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija en kunstenaar Florentijn Hofman zullen ook opduiken in het programma. De laatste kandidaat die bekend werd gemaakt was zangeres Lakshmi.