1 miljoen kijkers zien Karin Bloemen oude bekende niet herkennen: ‘Wat gênant’

videoRuim 1 miljoen kijkers zagen gisteravond hoe Karin Bloemen geen idee had dat ze met een goede bekende aan het zingen was in het nieuwe RTL 4-programma Secret duets . Ze wist wél zeker dat de BN’er aan de andere kant van de muur ‘geen professioneel zanger’ was en kwam behoorlijk bedrogen uit toen de man een ware theatercoryfee bleek te zijn.

In Secret duets gaan vier gasten en presentator Jamai Loman in duet met een BN’er die ze zelf niet kunnen zien. Aan de hand van het stemgeluid en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een wand op het podium staat. Dat liep bij Karin Bloemen dus niet zo gesmeerd.



In de hintvideo, zogenaamd opgenomen in de kleedkamer van de ‘secret singer’, waren Engelse drop, een rood kruis en dansschoenen te zien. Karins aandacht ging echter vooral naar de make-up, die de BN’er kennelijk graag gebruikt.

,,Het was niet zo zeker als een zanger het zou doen’’, zei ze voorzichtig over de vocale capaciteiten van de duetpartner na een eerste stukje zingen. ,,Ik vermoed dat het iets anders is dan een zanger. Misschien wel een make-upartiest.’’

Toen ze met de onzichtbare BN’er nog een stuk van Don’t go breaking my heart had gezongen, was ze eruit. ,,Het is geen professioneel zanger, zo ver ben ik’’, zei ze. Maar toen Jamai vroeg of ze ook maar iets van de stem herkende, kon ze geen woord uitbrengen.

De andere gasten en het publiek konden de duetpartner wel zien, maar door vermommingen niet herkennen. Tijdens het laatste stukje zingen gingen de hoed en bril af en kon iedereen zien wie het was, behálve Karin. Die zat nog altijd op het spoor van stylisten en visagisten en noemde Mari van de Ven, Leco van Zadelhoff en Roy Donders. Haar geld zette ze uiteindelijk in op Maik de Boer.

Haar duetpartner zou zeggen dat ze ‘vooral door moet gaan’. Want achter de muur stond theaterdier en wel degelijk soms zanger Barrie Stevens (77). ,,Wat gênant dit’’, zei Karin, die grapte dat ze ‘voor de oorlog’ al met Barrie samenwerkte, aan het begin van haar carrière.

Hoewel zij niet overdreven complimenteus over zijn stem was geweest, was Barrie dat wel over haar. ,,Karin was zo bezeten en zo fanatiek om dit voor elkaar te krijgen’’, verwees hij naar haar droom rond een theatercarrière. ,,En ze heeft het absoluut voor elkaar gekregen. Ze is meesterlijk en fantastisch om mee te werken.’’

Karin sjokte vol schaamte en zonder punten terug naar haar plek. De hints waren achteraf gezien immers veelzeggend: Barrie komt oorspronkelijk uit Engeland, net als de drop. Hij speelde in Ja zuster, nee zuster (het rode kruis), is choreograaf (de dansschoenen) en deed mee aan Make up your mind (de make-up).

Secret duets is de eerste Europese versie van het format The wall duet, dat al te zien is in Thailand en Vietnam, aldus Broadcast Magazine. Karin Bloemen weet hoe het is om onherkenbaar te zingen: ze was dit jaar het Lieveheersbeestje in The masked singer. Die zangshow werd gewonnen door Cupido, het karakter van Jamai. Zo ging Karins onthulling:

