10.000 euro boete voor Belgische prins na schenden coronaregels

Spanje spreekt van ‘een ernstig misdrijf tegen de wet voor de bescherming van de veiligheid van burgers’. De 28-jarige Joachim moet daarom een boete van 10.400 euro betalen. Die had nog hoger uit kunnen pakken als op het feestje dat hij bijwoonde meer mensen aanwezig zouden zijn geweest. Bijeenkomsten in het land moesten op dat moment beperkt blijven tot maximaal vijftien personen.



Aanvankelijk spraken Spaanse media van 27 mensen met wie Joachim op een feestje was geweest. Joachim had namelijk bij het bron- en contactonderzoek aangegeven dat hij zoveel mensen had ontmoet. Later bleek dat de zoon van prinses Astrid in totaal twee bijeenkomsten bijgewoond had waar in totaal 27 mensen waren. Bij de eerste waren twaalf genodigden, bij de andere vijftien. Daarmee werden de in Andalusië geldende coronamaatregelen dus toch niet geschonden.



Eind mei werd bekend dat Joachim het coronavirus had opgelopen na zijn bezoek aan Spanje. In Córdoba vierde hij samen met zijn vriendin Victoria Ortiz Martínez-Sagrera op het familielandgoed Hornachuelos haar 30e verjaardag. Een paar dagen daarna had hij in dezelfde stad een ander feestje. De als ‘volstrekt onverantwoordelijk’ bestempelde activiteiten van de neef van koning Filip zorgden voor een storm van kritiek in zowel Spanje als België. Hij bood wel zijn excuses aan.