1100 brieven voor naar liefde hunkerende agrariërs in Boer Zoekt Vrouw

Nee, er zit geen nieuw record bij. Boer Tom blijft nog altijd de agrariër die de meeste brieven ooit kreeg. Met een slordige 1800 liefdesverklaringen in 2015 was hij meer in trek dan de kandidaten van dit jaar. Wel zijn er weer meer kaartjes verstuurd dan het afgelopen seizoen. Welke vijf boeren er op televisie gevolgd zullen worden, onthult Kro-Ncrv nog even niet. Dat wordt duidelijk in de eerste aflevering op 23 februari.



Yvon Jaspers zegt op de website van de omroep dat het een grote verrassing is wie de vijf boeren zijn die ze op tv gaan volgen. ,,Ik denk dat bijna niemand een goede gok heeft gewaagd. Dat is toch hilarisch.”

Ondanks dat ze al voor de elfde keer op pad gaat met de boeren, is ze nog altijd enthousiast. ,,Hoe vaak je het paadje ook al hebt gelopen, iedere keer komen we nieuwe verrassingen tegen", zegt ze. ,,Zowel bij de boeren als bij de vrouwen. Ik ben dit jaar van de ene in de andere verbazing gerold. Het is een seizoen waarin alles anders liep dan ik van tevoren had voorspeld. En dat is maar goed ook!”



Boer Zoekt Vrouw was jarenlang het best bekeken programma van de Nederlandse televisie. Inmiddels krijgt het kijkcijferkanon concurrentie van Heel Holland Bakt, dat afgelopen zondag afsloot met 3,8 miljoen kijkers. Aankomende zondag is het WK Schaatsen te zien op het tijdslot van die kijkcijferhit. De week erop is Boer Zoekt Vrouw dan eindelijk terug.