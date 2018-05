13 Reasons Why onder vuur na heftige verkrachtingsscène

De groep windt zich vooral op om het feit dat er in één van de scènes te zien is hoe het personage Tyler wordt verkracht door andere mannen. Ook vallen de leden over de manier waarop de serie de voorbereidingen op een schietpartij op school laat zien. ,,We hadden graag 13 redenen willen hebben voor hoop en verlossing na de zelfmoord van het vrouwelijke hoofdpersonage, maar in plaats van kijkers moed in te spreken, biedt het seizoen alleen maar aanleiding tot moedeloosheid", zo luidt het statement van de Parents Television Council. Omdat het nieuwe seizoen volgens de belangengroep aanzet tot het schaden van tieners en kinderen, eisen ze nu dat Netflix de serie offline haalt. De maker van 13 Reasons Why, Brian Yorkey, denkt daar echter heel anders over. ,,We snappen dat sommige scènes moeilijk zijn om te zien, maar de mensen die dit echt meemaken ervaren veel meer pijn."

Punt

Ook acteur Justin Prentice, Bryce in de serie, heeft zich uitgesproken over de ophef. ,,Ik snap het punt, maar wat we willen bereiken is dat mensen zien hoe het er echt aan toe kan gaan. Dit is iets dat dagelijks voorkomt onder tieners. Het feit dat er nu al over wordt gesproken betekent dat mensen er mee bezig zijn. En dat is goed."



Het eerste seizoen riep al de nodige controverse op. Zo was de zelfmoord van hoofdrolspeelster Hannah expliciet in de serie te zien. Dat gaf volgens critici een te romantisch beeld van suïcide. Naar aanleiding van de kritiek voegde Netflix eerder al geschreven waarschuwingen toe aan de afleveringen, maar bij het tweede seizoen is ook een videowaarschuwing te zien.



Zit jij in de knoop met jezelf of heb je vragen over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113.