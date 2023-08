15-jarige Emma gaat viraal met vertolking van Voilà: ‘Zo extreem had ik niet verwacht’

Met videoDe 15-jarige Emma Kok, die in 2021 The Voice Kids won, gaat viraal met haar gastoptreden bij André Rieu. In vijf dagen tijd zijn de beelden al ruim 2,6 miljoen keer bekeken op YouTube en inmiddels is de video ook trending op het platform. ,,Ik hoopte natuurlijk dat het views zou krijgen, maar dat het zo extreem zou zijn had ik niet verwacht”, vertelt Emma aan deze site. Ze gaat nu zelfs met Rieu op wereldtournee.

Met een grote glimlach neemt Emma Kok het videogesprek op vanaf haar vakantieadres in Portugal. Ze geniet van het mooie weer, maar kan eigenlijk maar aan één ding denken: haar gastoptreden bij André Rieu dat momenteel viraal gaat op YouTube en TikTok. Emma zong bij de concerten van de wereldberoemde violist een cover van het nummer Voilà waarmee Barbara Pravi in 2021 namens Frankrijk aan het Eurovisie Songfestival meedeed.

De jonge zangeres, die twaalf dagen geleden voor het laatst op het podium stond met Rieu, hoopte al dat de beelden van haar optreden goed bekeken zouden worden. Maar dat de video binnen een mum van tijd de 2 miljoen kijkers aan zou tikken op YouTube en op TikTok ook veelvuldig gedeeld wordt, dát zag Emma niet aankomen. ,,Het is echt niet normaal. Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht. Ik krijg van over de hele wereld reacties en alles is positief en lief”, glundert Emma.

Behalve het lied zingen, hoefde Emma weinig te doen voor de views. ,,Vanaf het moment dat de video gepubliceerd werd gingen de views eigenlijk al snel. Toen heb ik het zelf nog gedeeld en de dag daarna deelde Fred van Leer de video ook nog. En weer een dag later deelde André Rieu het filmpje ook. Ja, toen ging het los.”

Hoogtepunt

Daarmee kwam een droom van Emma uit. ,,Je ziet vaak mensen viraal gaan en ik dacht: dat zou ik ook cool vinden. Als het je dan zelf overkomt, dan is dat echt heel bijzonder.” Emma, die momenteel ‘op een roze wolk’ zit, ontving zelfs een berichtje van Barbara Pravi zelf. Ze noemt het ‘een van de hoogtepunten’ van de afgelopen dagen. ,,Ze heeft het ook op haar socials gedeeld. En ik ben een groot fan van haar, dus dat was echt gaaf.”

Of er een carrière in het buitenland lonkt? Emma ziet het helemaal voor zich. ,,Ik hoop natuurlijk dat dat komt. André heeft me gevraagd mee te gaan op wereldtour. Ik heb gelijk ‘ja’ gezegd. Vanaf januari ga ik mee. Ik heb er zoveel zin in, dan zie ik letterlijk de hele wereld.”

Nu gaat Emma genieten van haar vakantie in Portugal. ,,Maar ik kan het niet laten om elke minuut toch even stiekem te kijken. Ik geniet van dit moment, je weet niet hoe snel het weer voorbijgaat.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Emma Kok tijdens het optreden met André Rieu. © YouTube

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: