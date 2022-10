18 maanden cel voor man die liedjes stal van Ed Sheeran

Interview Actrice Thekla Reuten: ‘Ja, ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde’

Nee zeggen tegen een grote Hollywoodfilm met Morgan Freeman en Gerard Butler? Voor de faam en glorie werd Thekla Reuten geen actrice. De kersverse Gouden Kalf-winnares, nu te zien in het aangrijpende Narcosis, over het zoeken naar meer ‘voedzame’ filmprojecten, maar ook het belang van stilstaan bij de dood en in contact staan met haar overleden vader.

