183 miljoen mensen zien finale Eurovisie Songfestival

De finale van het Eurovisie Songfestival heeft ook deze editie veel kijkers getrokken. In totaal zagen 183 miljoen mensen uit 36 landen hoe Italië er op 22 mei in Rotterdam Ahoy met de winst vandoor ging, meldt de Nederlandse organisatie maandag op basis van gegevens van songfestivalkoepel European Broadcasting Union (EBU).

Dat is een miljoen meer kijkers dan de vorige reguliere finale in 2019. Toen zagen 182 miljoen mensen uit veertig landen de overwinning van de Nederlandse Duncan Laurence.

Ook online werd het liedjesspektakel dit jaar veel gevolgd. Tijdens de week van het songfestival keken er 50,6 miljoen unieke kijkers uit 234 landen op het officiële Eurovision YouTube-kanaal, een stijging van 28 procent ten opzichte van 2019. Ook op sociale media werd veel over het songfestival bekeken en gedeeld. Zo werden er onder meer bijna 5 miljoen tweets verzonden in de nacht van de finale en werden video’s over het songfestival op Twitter in totaal bijna 80 miljoen bekeken.

Record

In Nederland scoorde de finale, zoals eerder al bekend, een record met 5,4 miljoen kijkers. Daarnaast stemden 736.000 live af op NPO Start en keken 567.000 de show terug via die streamingdienst. Op NPO 1 Extra en NPO Zappelin keken 787.000 mensen minstens een minuut aangesloten naar (een van de) halve finales en/of de finale.

Net als tijdens voorgaande edities trok het songfestival in Duitsland het grootste publiek. Naar de finale keken 7,8 miljoen mensen.

Snoeihard gewerkt

Uitvoerend producent Sietse Bakker is blij met het grote aantal kijkers, maar is vooral trots op het team dat heeft gewerkt aan het evenement. ,,Er stonden 1624 mensen op de aftiteling. Die hebben de afgelopen weken, maanden, twee jaar snoeihard gewerkt om dit neer te zetten in deze bizarre en onwerkelijke tijd.”

Bakker vindt dat Nederland een duidelijk visitekaartje heeft afgegeven. ,,We hebben een waanzinnig spektakel neergezet met een sterk staaltje Nederlands vakmanschap en hebben hiermee Europa kunnen verrassen. Dit is wat we in Nederland kunnen als we goed met elkaar samenwerken. Dit is wat in Rotterdam kan als je echt wil.”

