2015 tot 2019: deze rappers werden ook koelbloedig vermoord

VideoErmias Asghedom (33), beter bekend als Nipsey Hussle, werd gisteren in koelen bloede neergeschoten voor zijn winkel in Los Angeles. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Amerikaanse muzikant is bepaald niet de eerste rapper die werd vermoord. Denk maar aan Tupac en Biggie Smalls. Sinds 2015 werden er al 11 rappers vermoord. Een overzicht.

Kevin Fret

Kevin Fret werd eerder dit jaar op 24-jarige leeftijd in Puerto Rico vermoord. Hij werd neergeschoten terwijl hij aan het rondrijden was op z’n motorfiets. Omdat het al donker was op het moment van de feiten, dacht de politie aanvankelijk dat Kevin in een jammerlijk ongeluk was omgekomen. Pas bij het zien van het lichaam werd het duidelijk dat het om een moord ging. De rapper had namelijk acht kogelwonden, waaronder één in het hoofd. Tot op vandaag is niet duidelijk waarom en door wie de jongeman werd vermoord. Mogelijk had het iets te maken met zijn geaardheid. In 2018 werd Kevin al eens het slachtoffer van homofoob geweld.

Rapper Feis

De 32-jarige Nederlandse rapper Feis verloor dit jaar op nieuwjaarsdag het leven bij een schietpartij in Rotterdam. Faisal Mssyeh, zoals Feis officieel heet, kreeg bekendheid in Nederland door zijn samenwerking met rapper U-Niq aan het nummer ‘Klein, klein jongetje’ uit 2006. Vlak voor zijn overlijden postte de man nog een nieuwe foto op Instagram. Op zijn Instagram Stories was ook te zien hoe hij het nieuwe jaar vierde en van het vuurwerk genoot. De dader van de moord is nog altijd niet gepakt, maar de Nederlandse politie verspreidde wel een opsporingsfoto van een mogelijke dader. Of die man schuldig is, moet nog bewezen worden. De politie weet ook nog niet of de schutter het op Feis gemunt had of niet. De kans bestaat dat de rapper gewoon een toevallig slachtoffer was.

XXXTentacion

De bekendste rapper in het rijtje is XXXTentacion. De moord op de twintigjarige muzikant was wereldnieuws. Jahseh Dwayne Onfroy, zoals XXXTentacion officieel heet, werd op dezelfde dag als Jimmy Wopo van het leven beroofd. Het motief van de daders was roofmoord. Onder andere een tas van Louis Vuitton werd uit de wagen van het slachtoffer gestolen. Vier verdachten zijn aangehouden en wachten momenteel op hun proces.

Young Greatness

Theodore Joseph Jones III, beter bekend als Young Greatness, stond op z’n 34ste aan de start van een bloeiende carrière toen hij in 2018 het slachtoffer werd van een moordpartij. De rapper werd één keer beschoten op de parking van een Waffle House-vestiging, een Amerikaanse restaurantketen, in New Orleans. Twee dagen geleden werden er in de VS drie mannen aangeklaagd voor de moord op de artiest. Twee van hen waren minderjarig op het moment van de feiten. Volgens Amerikaanse media hadden de daders het wapen op illegale wijze verkregen.

Jimmy Wopo

Travon DaShawn Frank Smart, die rapte onder zijn alias Jimmy Wopo, was amper 21 jaar oud toen hij het leven liet. De schutter opende het vuur op de rapper terwijl zowel dader als slachtoffer met een wagen aan het rijden waren. De passagier die met Jimmy Wopo meereed overleefde de aanslag, de rapper zelf niet. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Opvallend: de Amerikaan overleefde eerder al twee andere schietpartijen.

3-2

Christopher Juel Barriere, bekend onder de artiestennaam 3-2, werd in november 2016 vermoord. De rapper werd in het hoofd geschoten en overleed ter plaatse. De dader werd twee maanden geleden - en dus meer dan twee jaar na de feiten - veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar.

Bankroll Fresh

De Amerikaan Trentavious Zamon White Sr. doopte zichzelf Bankroll Fresh en werd zo een redelijk succesvolle rapper in zijn thuisland. Zijn leven werd in maart 2016 beeïndigd na een ruzie met een jeugdvriend die tevens rapper is. No Plug, zoals de jeugdvriend heet, werd door het gerecht van alle aanklachten vrijgesproken en moest geen straf uitzitten. Volgens Amerikaanse media werd de moord omschreven als zelfverdediging. Bankroll Fresh zou tijdens de ruzie als eerste geschoten hebben met een semiautomatisch wapen, waarna No Plug en zijn entourage zichzelf met een wapen verdedigden.

Chinx

In 2015 werd de 31-jarige Lionel Pickens, bekend onder de artiestennaam Chinx, vermoord tijdens een zogenaamde ‘drive-by shooting’. De artiest werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed aan zijn verwondingen. Twee ex-criminelen zijn nu aangehouden op verdenking van moord.

Flabba

De Zuid-Afrikaanse rapper Flabba, die officieel Nkululeko Habedi heet, werd op 37-jarige leeftijd vermoord door zijn vriendin na een hevige ruzie. De vrouw stak haar toenmalige vriend dood met een mes. Ze werd veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Ze studeerde in 2018 af in de gevangenis.

The Jacka