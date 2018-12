24 uur wakker misschien briljant idee, maar nog geen geweldige tv

Video ‘Bizar goed’ Voi­ce-optreden Kimberly bij meest trending video’s van 2018: ‘Onwerke­lijk’

13:56 Ze won The voice of Holland niet, maar zangeres Kimberly (27) heeft wél een stukje geschiedenis geschreven op YouTube. Haar vertolking van de Michael Jackson-klassieker Earth Song uit het vorige seizoen van de RTL-talentenjacht staat in de toptien met de meest trending video’s van 2018. ,,Het was het begin van een heel nieuw leven.’’