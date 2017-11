27 miljoen views, maar The Voice winnen zat er niet in

Top 5Miljoenen views op Youtube en lovende woorden van zowel de juryleden als de kijkers. Toch wonnen deze kandidaten van The Voice of Holland níet de immens populaire talentenshow. Een overzichtje van de Blind Auditions met de meeste views.

1. Chary Luske

Met maar liefst 27.675. 271 miljoen views op Youtube staat Charly Luske op de felbegeerde plek één als het gaat om meest bekeken video's. Luske zong het nummer This Is A Man's World van James Brown en kon rekenen op veel aandacht van media. Hij werd zelfs gezien als de gedoodverfde winnaar. Luske werd gecoacht door het Volendamse duo Nick en Simon maar strandde in de halve finale. De zanger is inmiddels vaker te zien op televisie. Zo deed hij ook mee aan Beste Zangers van Nederland.

2. Jennie Lena

De auditie van de muzikale Jennie Lena trok scoorde 26.063.754 weergaven op Youtube. De excentrieke zangeres bracht het nummer Who's Loving You van The Jackson 5 ten gehore en koos uiteindelijk voor Anouk als haar coach. Jennie eindigde uiteindelijk bij de vier finalisten. De Amerikaanse blogger Perez Hilton schreef op zijn blog dat het de beste auditie ooit was.

3. Dr. Rum

Met zijn opvallende auditie wist Dr. Rum de hele zaal los te krijgen. Rapper Ali B drukte binnen enkele seconden al voor de zanger die ook nog eens zijn rapkunsten wist te verkopen. De video trok maar liefst 11.639.670 miljoen nieuwsgierigen op Youtube. Uiteindelijk vormde Dr. Rum een duo met deelneemster April. Ze haalden de liveshows, maar wisten geen plek in de finale te bemachtigen.

4. David Dam

Een zwoele stem en verleidelijke dansjes: coaches Ilse de Lange en Trijntje Oosterhuis draaiden direct om bij het horen van David Dams stem. Hij auditeerde met het nummer Let's Get It On van Marvin Gaye. Op sociale media wist hij zowel mannelijk als vrouwelijk publiek gek te krijgen. De video scoorde met 9.503.660 views. Ook Marco Borsato was onder de indruk van zijn stem. ,,Het moet wel heel raar lopen als deze jongen de finale niet haalt", zei hij. De rossige David kwam tot de derde liveshow, maar lag er daarna uit.

5. Romy Monteiro