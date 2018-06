3FM-dj Domien Verschuuren stapt over naar Qmusic

Radio-dj Domien Verschuuren (30) stapt binnenkort over van 3FM naar Qmusic. Hij gaat daar de middagshow voor zijn rekening nemen. Wanneer Verschuuren precies bij zijn nieuwe werkgever begint, is nog onduidelijk.

Dave Minneboo, zendermanager bij Qmusic, is enthousiast over de komst van Verschuuren. ,,Met Domien halen we een van de grootste radiotalenten van Nederland in huis. Hij is al van jongs af aan met radio bezig en staat goed in contact met zijn luisteraars.''

Domien Verschuuren heeft, zo liet hij vanmorgen weten, ontzettend veel zin in zijn nieuwe baan. ,,Ik ben 3FM en BNNVARA waanzinnig dankbaar voor alle jaren dat ik er radio heb gemaakt en met fantastische mensen heb mogen samenwerken. Voor mij is dit het moment om een nieuwe stap te maken en ik ben er trots op die met Qmusic te zetten. Een programma in de middagspits is al langere tijd mijn wens en ik heb zin om dit met frisse energie te gaan doen!'' Verschuuren is nu nog, en sinds eind 2016, in de ochtenduren te horen bij 3FM. Hij volgde Giel Beelen op, die overstapte naar Veronica.

Of de overstap van Domien Verschuuren naar Qmusic te maken heeft met magere luistercijfers van 3FM, is onbekend. De jongerenzender van de publieke omroep kon in de maanden februari en maart rekenen op een marktaandeel van 3,2 procent. Dat is 0,2 procentpunt minder dan in de eerste periode van 2018. Ter vergelijking: precies een jaar geleden stond het marktaandeel van 3FM nog op 4,8 procent.

De val van 3FM werd ingezet in 2015 met het vertrek van kopstukken als Coen en Sander (die verhuisden naar Radio 538). Tal van andere wijzigingen volgden. In september vorig jaar ging wéér een nieuwe programmering van start, met onder anderen deejays Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen op de oude middagplek van Frank van der Lende, die naar het weekend moest verhuizen.

Ziek

Domien Verschuuren meldde zich begin april dit jaar een paar dagen ziek bij 3FM, omdat hij volgens eigen zeggen knettergek werd van 'anonieme schreeuwertjes op Twitter' die negatieve berichten over hem blijven rondstrooien. ,,Het werd me gewoon te veel'', vertelde Verschuuren toen.

Volgens Domien ging hij gebukt onder 'sociale en prestatiedruk': veroorzaakt door de neerwaartse spiraal waarin 3FM momenteel zit en de reacties daarop op met name sociale media. Richting luisteraars zei hij: ,,Als je je echt kut voelt en om een bepaalde reden met tegenzin naar je werk gaat, kan het goed zijn om even gas terug te nemen en met een helikopterview naar je eigen leven te kijken. Ik werd knettergek van die anonieme schreeuwertjes op Twitter die tegen mij blijven zeggen hoe kut ik ben.''