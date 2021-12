3FM-dj Frank van der Lende en vriendin Hanna verwachten eerste kindje

video Koos (68) hoopt op Gouden Loeki voor zijn reclame met koekoek Fritsie: ‘Ik werd als een filmster behandeld’

Hij is hét gezicht van de nieuwe oudejaarscampagne van de Staatsloterij. Samen met een zielig, eenzaam koekoekje (Fritsie) dat verpietert in zijn eigen klok. Zutphenaar Koos Landeweerd (68) was al ruim een jaar met acteurspensioen, belandde min of meer per ongeluk in de 1 minuut en 46 seconden durende commercial en genoot met volle teugen van de opnames. ,,Ik werd als een filmster behandeld.”

21 december