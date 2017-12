3FM-dj's gearriveerd bij Glazen Huis in Apeldoorn

De dj's krijgen nog een laatste maaltijd voordat ze het Glazen Huis ingaan. Eenmaal binnen mogen ze niks meer eten en draaien ze 24 uur per dag verzoeknummers in ruil voor geld. De opbrengst gaat dit jaar naar het herenigen van gezinnen die zijn verscheurd door een ramp of oorlog. De dj's hebben er zin in, vertellen ze in een interview op de website van NPO 3FM. ,,Ik kijk het meeste uit naar de mensen die naar de brievenbus komen en allemaal mooie acties hebben gedaan'', zegt Angelique. ,,Je hebt gewoon in je vrije tijd jezelf ingezet en daarmee geld opgehaald. Dat vind ik echt bijzonder! Ik kijk erg uit naar al die verhalen."

Domien, die voor de vierde keer het huis ingaat, wil vooral dat het zover is. ,,De spanning heeft nu lang genoeg geduurd. Ik heb enorm veel zin om het eerste liedje in te starten en te beginnen met 3FM Serious Request 2017!" En Sander verheugt zich vooral op de mensen. ,,Naast dat we met 3FM Serious Request natuurlijk een hoop geld ophalen om families bij elkaar te brengen, is het ook leuk om je luisteraars in levenden lijve te zien. Ik heb zin in hun enthousiasme, verhalen en acties."