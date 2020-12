3FM Serious Request brengt 1.601.923 euro op voor Rode Kruis

Serious Request kruipt met nog paar uur te gaan richting 1,5 miljoen euro

12:15 ENSCHEDE - Er is nog een kleine zes uur te gaan en dan is 3FM Serious Request The Lifeline afgelopen. Donderdagavond rond de klok van 18.00 uur wordt de eindstand bekend gemaakt, maar er is nu nog een laatste tussenstand. Momenteel is er € 1.153.463,- opgehaald voor het Rode Kruis, deze laatste tussenstand is zojuist bekend gemaakt.