40 jaar Jeugdjournaal: ‘Gruwelijk nieuws? We gaan niets uit de weg’

Stel, ik kijk een jaar lang alleen het Jeugdjournaal en mijn vrouw alleen het Achtuurjournaal. Zijn wij dan even goed geïnformeerd?

Nuhn, sinds 2000 actief voor het Jeugdjournaal: ,,Ja, waarbij ik hoop en verwacht dat jij na dat jaar een wat prettiger gevoel hebt dan je vrouw. Het is typisch Jeugdjournaal om bij ellendig nieuws ook te zoeken naar positieve dingen. Na een aardbeving is het fijn om te vertellen dat er veel geld wordt gestort en mensen in het ziekenhuis worden verzorgd. Bij een gewoon journaal sneeuwt dat snel onder, bij ons is dat ingebakken.’’