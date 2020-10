45 jaar Bohemian Rhapsody: 10 feiten over hét nummer van Queen

QuizHet is vandaag precies 45 jaar geleden dat Bohemian Rhapsody , het bombastische meesterwerk van Queen, het levenslicht zag. Er is niemand die het nummer van Queen nog nooit gehoord heeft, mede door de Top2000, maar hoe goed ken je het nou eigenlijk? 10 fun facts over Bohemian Rhapsody , of Bo Rhap zoals fans het noemen.

De wereldhit werd door Queen uitgebracht op 31 oktober 1975 en verscheen op het album A Night At The Opera. Direct na de release bestormde het wereldwijd de hitlijsten. Zelfs nu prijkt Bohemian Rhapsody nog regelmatig op 1 bij de Top2000. De volgende keer dat het nummer op de radio is en je meezingt met de hoge noten van ‘Galileo’, onthoud dan goed de volgende tien feiten:

1. Elton John vond het nummer te ‘raar’ voor de radio

Elton John vond het nummer veel te lang en te raar voor de radio, toen de manager van Queen het hem voor het eerst liet horen. De precieze woorden die John gebruikte waren: ‘Are you f*cking mad?’

2. Freddie Mercury begon met het schrijven van het nummer in 1968

Mercury bedacht de regel ‘Mama, just killed a man’ al tijdens zijn studie aan de London's Ealing Art College in 1968. Hij had die tekst, maar nog geen melodie. Die volgde pas later, in 1975.

3. De werktitel van het nummer was The Cowboy Song

Het had weinig gescheeld of het nummer had heel anders geheten. Freddie Mercury dacht veel aan het oude westen bij de tekst voor Bohemian Rhapsody, daarom noemde hij het altijd The Cowboy Song.

4. Bohemian Rhapsody is de derde best verkopende single aller tijden in Engeland.

Alleen Elton John’s tribuutnummer aan prinses Diana Candle in the Wind en Band Aid’s Do They Know It’s Christmas gaan voor.

5. Het succes van het nummer komt deels door één dj.

De Britse radio-dj Kenny Everett draaide als eerste Bohemian Rhapsody op de radio. Hij had stiekem een kopie gekregen van de band met de strikte opdracht het ‘vooral niet te draaien’. Dat deed hij ‘per ongeluk expres’ wel, zo'n veertien keer in twee dagen, waardoor het nummer een hit werd.

6. Het duurde drie weken om het nummer af te ronden

Freddie Mercury bleef maar ‘Galileo’ aan het nummer toevoegn. Uiteindelijk waren er drie weken en vijf verschillende studio's nodig om het nummer af te maken en Mercury er van te overtuigen dat het genoeg was.

7. De clip werd in minder dan vier uur opgenomen

De band kwam om 07.30 uur aan in de studio en om 11.30 uur vierden ze het einde van de opnames in de naastgelegen pub. De clipopnames kostten in totaal rond de 4500 pond. Het was de eerste clip die regisseur Bruce Gowers maakte en het betekende zijn doorbraak in Hollywood.

8. Roger Taylor's drumstel kreeg een gong

Speciaal voor de allerlaatste noot van Bohemian Rhapsody werd er een gong aan Roger Taylor's drumstel bevestigd. Het gevaarte was 1,5 meter groot en moest voor ieder optreden schoongemaakt, ingepakt en opgezet worden. En dat alleen zodat Taylor er één keer op kon slaan aan het einde van het nummer.

9. Een blauwe vinyl lp van het nummer is meer dan 5000 pond waard

De heilige graal onder verzamelitems van Queen is de 7-inch limited edition van Bohemian Rhapsody gedrukt op blauw vinyl. Er werden in 1978 maar 200 van gemaakt ter ere van een gewonnen award. Ze werden voorzien van een handgeschreven nummer. De nummers 1 tot en met 4 waren voor de bandleden. De rest werd verdeeld onder vrienden en familie.

10. Freddie Mercury voorspelde het einde van het nummer in de hitlijsten

Bohemian Rhapsody domineerde wekenlang de hitlijsten, tot het nummer Mamma Mia van ABBA de Britten van hun troon stootten. Mogelijk had Freddy Mercury een vooruitziende blik toen hij de tekst ‘Mama Mia, Mama Mia, Mama Mia, let me go’ schreef voor Bo Rhap.

Iedereen kent het bombastische meesterwerk, maar ken je ook de volledige tekst? Test je kennis in de onderstaande quiz.

