5-jarig dochtertje van Ice T ligt nog altijd aan de borst, rapper wuift kritiek weg

De bekende rapper Ice T (63) moet niets hebben van de kritiek op zijn vrouw Coco, die hun 5-jarige dochtertje nog altijd aan de borst legt. Het is volgens de Law & Order -ster de normaalste zaak van de wereld. ‘Waarom maak jij je druk om mijn kind? Dát is pas raar’, schreef hij tegenover zijn 1,8 miljoen volgers op Twitter.

De dochter van het stel eet weliswaar ook ‘steaks en hamburgers’, maar zweert daarnaast volgens haar moeder bij een extra ‘snack’ aan de borst. Chanel zou daarbij niet daadwerkelijk melk drinken, maar genieten van het kalme gevoel dat de borst van mediapersoonlijkheid Nicole ‘Coco’ Austin (42) geeft. Het helpt het meisje bovendien in slaap te vallen. ,,Als het kind niet meer wil, dan stop ik. Maar ik ga haar niet de borst weigeren’’, zei Austin onlangs tegen US Weekly.

Coco liet de afgelopen jaren al vaker weten dat ze haar kleine meid graag ‘ter kalmering’ aan de borst legt. Ze kreeg daar naar eigen zeggen veel begripvolle reacties op van andere moeders, maar op Twitter bereikte Ice T deze week dus ook kritiek. Hoewel hij duidelijk niet blij was, bleef hij lachen. ‘We geven Chanel regulier voedsel, maar ze vindt het gewoon fijn om af en toe op mama’s borst te zuigen. En ik ook’, schreef hij onder meer. Tegen een van de critici zei de rapper: ‘Ga terug je kelder in.’

Quote In een tijd waarin het lijkt alsof de wereld vergaat, kun je maar beter zoveel mogelijk liefde naar binnen zuigen Coco Austin

Het draait volgens Coco om liefde. ‘In een tijd waarin het lijkt alsof de wereld vergaat, kun je maar beter zoveel mogelijk liefde naar binnen zuigen’, schreef ze eerder op Instagram. Niet alleen haar dochter voelt zich er goed bij. Zelf was ze ‘gekwetst’ toen haar oogappel een paar jaar geleden de voorkeur begon te geven aan de fles.

,,Ik zou willen dat ze nog wat meer van mij wil’’, zei ze toen. Later voegde ze toe: ‘Ik prijs me gelukkig dat ze nog niet klaar is met de borst, want dan zou ik zo verdrietig zijn. Het is het beste gevoel dat er bestaat en alle moeders weten dat.’



Lees door onder de post.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Borst ook goed voor peuters

Volgens de Amerikaanse Austin geeft menig vrouw in Europa wel tot het zevende jaar borstvoeding. In werkelijkheid doet slechts 9 procent van de vrouwen in Nederland dat nog na twaalf maanden. Maar het komt wel degelijk voor dat moeders langer doorgaan. Annemarie Keizer, de vrouw van Simon, probeerde eerder nog het taboe te doorbreken dat er volgens haar over bestaat.

Daar valt wat voor te zeggen, want zogenoemd ‘langvoeden’ heeft volgens lactatiedeskundige Karin de Graaf áltijd gezondheidswaarde voor een kind, ongeacht de leeftijd. ,,De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert minimaal twee jaar borstvoeding te geven’’, zei ze eerder tegen deze site. ,,Hoe oud het kind ook is, moedermelk bevat altijd antistoffen en voedingsstoffen waar het kind wat aan heeft.’’

Quote Borstvoe­ding voorziet een kind op latere leeftijd ook in de behoefte aan hechting Karin de Graaf

Volgens De Graaf is borstvoeding ook goed voor peuters. ,,Een peuter, die alles aanraakt en alles in zijn mond stopt, kan die antistoffen goed gebruiken voor zijn afweersysteem. Daarnaast is vaste voeding voor het jonge spijsverteringsstelsel minder goed afbreekbaar dan de voedingsstoffen in de moedermelk. De enzymen in de melk helpen bij de vertering van vast voedsel, dus zo haalt de peuter meer voedingswaarden uit andere voeding. Borstvoeding voorziet een kind op latere leeftijd ook in de behoefte aan hechting, en draagt daarmee bij aan een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling.’’

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: