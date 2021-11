5 sterren voor het nieuwe album van Adele, die last heeft van een schuldgevoel

VIDEO Adele geeft voorproef­je van spetterend optreden in tv-programma

Het was lange tijd stil rond Adele, maar nu de zangeres terug is met nieuwe muziek, schroomt ze niet om weer in de schijnwerpers te staan. Vanavond is ze te zien in een special van CBS met Oprah Winfrey, waarin ze ook voor het eerst nummers van haar langverwachte album 30 zingt. Op Instagram geeft Adele alvast een voorproefje.

