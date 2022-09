5 sterren voor Moonage Daydream: David Bowie zoals hij zelden te zien was

Ook bevat de film een primeur. Voor het eerst zijn ook de schilderkunsten van Bowie te bewonderen. De veelzijdige popster was te bescheiden, en misschien wel te onzeker, om zelf te exposeren.



Brett strooit in Moonage Daydream ook kwistig met iconische opnamen die vaker zijn gebruikt, maar hij plaatst het in een context die tegelijkertijd ook een tijdsbeeld geven van de jaren 70 toen Bowie glorieerde als zijn alter ego, de buitenaardse Ziggy Stardust met wie hij een hele generatie tieners beïnvloedde totdat hij er abrupt een einde aan maakte.



Moonage Daydream is vooral een visueel spektakel met geraffineerd gemonteerde opnamen van bekende nummers. Maar Brett vergeet ook niet het persoonlijke leven van Bowie aan te stippen. Zoals de intense relatie met zijn moeder en het lot van zijn halfbroer Terry. Daarentegen wordt zijn acteercarrière beknopt behandeld.



Ook de zorgvuldig geselecteerde interviewfragmenten krijgen een andere betekenis. Bowie was in mening opzicht een ziener, een man die veel meer te melden had dan zijn toch al intrigerende songteksten suggereren.