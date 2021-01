538 betaalt laagste bedrag ooit in Hierrr Met Je Rekening: 2 cent!

Frank Dane kondigt het item met veel bombarie aan. ,,Er zijn van die momenten dat je dankbaar bent dat je zo'n actie hebt op de radio en dit is er één van.” Daarop krijgt hij luisteraar Jane aan de telefoon, zij legt uit: ,,Ik wilde ook eigenlijk een betalingsregeling treffen, maar dat lukte helaas niet. Het gaat om een enorm bedrag.”



De vrouw had Lego gekocht en dacht eigenlijk dat ze alles netjes had betaald. ,,Maar gisteren kreeg ik een factuur in de bus, een betalingsherinnering.” Het was een strenge brief waarin voor het laatst werd gewezen op het feit dat ze een betalingsverplichting had. Als ze niet zou betalen, zouden er incassokosten bij komen.”