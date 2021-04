538-luisteraar Neeltje wint 100.000 euro na raden van stemmen BN’ers

,,Lieve Neeltje, gefeliciteerd. Je hebt Win met de zin geraden en wint daarmee 100.000 euro van Radio 538”, maakte Frank Dane vanochtend bekend in de uitzending. Neeltje kon haar oren nauwelijks geloven. ,,Nou, dit is niet normaal. Echt ongelooflijk”, reageerde Neeltje, die daarna te horen kreeg dat ze morgen thuis moet zijn om de cheque te ontvangen. ,,Je hoeft nooit meer te werken!” schreeuwde de radio-dj vervolgens in zijn microfoon.



Het geld komt volgens de vrouw goed terecht. ,,Ik sta hier in m’n badjas, mijn make-up zit half op m’n gezicht. Ik kan het niet geloven en ben helemaal sprakeloos. In oktober hebben we ons eerste kindje gekregen, dus we gaan investeren in haar toekomst. We gaan mooie nieuwe herinneringen maken. Ik sta hier met tranen in m’n ogen”, vertelde Neeltje.



Dane is in zijn nopjes met de winst van Neeltje. ,,Dit was de spannendste en langste Win met de zin-editie ooit. Op dag een beginnen met 100.000 euro en dan zeven weken lang zoeken naar alle namen. Leuk dat niemand in de studio het antwoord wist, dus voor ons was het ook bizar spannend. Winnares Neeltje vertelde over haar pasgeboren dochtertje en een periode van ziek zijn, dus het geld komt ook nog eens geweldig terecht!”