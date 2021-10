626.000 kijkers zien hartverscheurend gesprek met nabestaande: ‘Het spijt ons heel erg, mevrouw’

Bureau Hofstad626.000 mensen zagen gisteravond hoe de jonge agent Jelle (24) aan een vrouw moest vertellen dat haar moeder was omgekomen bij een val van haar balkon. Een audio-opname van het hartverscheurende gesprek werd uitgezonden in Bureau Hofstad , met toestemming van de familie. Het incident maakte diepe indruk op presentator Ewout Genemans. ,,Dit is het naarste wat ik ooit heb gezien.’’

Het was bij aankomst van de politie meteen duidelijk. Een vrouw was met balustrade en al van vier hoog van haar balkon gevallen en had het niet overleefd. ,,Het is voor mij de eerste keer dat ik het zo heftig zie’’, zei hoofdagent Jelle, die samen met zijn collega’s wordt gevolgd voor het RTL 4-programma. Daarin probeert Genemans een beeld te krijgen van het mens achter het uniform.

Met een levenloos lichaam op de stoep moet de politie in eerste instantie zakelijk zijn, bleek al snel. Ewout Genemans ging juist nadenken. De vrouw zat lekker op haar balkon en was ineens dood. Op enkele meters afstand zat een groep mensen in een restaurant gezellig een pizza te eten. ,,Daar moeten we niet aan gaan denken’’, zei Jelle. ,,Dan ga je het zwaar maken voor jezelf.’’

Volledig scherm Jelle zag bij aankomst meteen dat het mis was, merkte Ewout. © RTL

De politie schermde de vrouw af en hield voorbijgangers op afstand. Maar de agenten letten ook op elkaar. ,,Zo is dat vroeger bij mij ook gegaan’’, vertelde de ervaren brigadier Dennis (38).

Hij wist nog hoe angstig hij zelf soms was op Jelles leeftijd. ,,Je hoort het niet gezien te hebben. Maar als het niet goed was gegaan, dan word je gewoon weggetrokken.’’

Volledig scherm Tragische gebeurtenissen als deze wennen nooit, maar worden wel iets draaglijker, vertelde brigadier Dennis. © RTL

‘We hebben geen goed nieuws’

Het went nooit, maar wordt op den duur iets dragelijker. Net als zogenoemde slechtnieuwsgesprekken, legde Dennis uit. Iedere agent moet leren die te voeren. Maar op de academie gebeurt dat theoretisch, met voorgeschreven technieken en acteurs. Jelle moest nu naar een echte nabestaande, voor het tweede slechtnieuwsgesprek van zijn loopbaan.

De vrouw heette Jelle en Dennis nog zo hartelijk welkom. Maar agenten leren dat het goed is om meteen duidelijkheid te geven. ,,Zouden wij even binnen mogen komen? Wij hebben geen goed nieuws voor u’’, sprak Jelle. Binnen werd niet gefilmd en de stem van de vrouw werd vervormd. Jelle vroeg naar de naam van haar moeder, die bleek te kloppen. ,,Ze is helaas overleden, mevrouw.’’

De agent vertelde dat de moeder bij de val van haar balkon was omgekomen. ,,Het spijt ons heel erg, mevrouw.’’ De dochter snikte en schrok logischerwijs enorm, maar bleek ook dankbaar. ,,Ik vind het heel fijn dat jullie die moeite in ieder geval doen, om dat persoonlijk te komen vertellen aan ons, om hier naartoe te komen’’, zei ze.

Volledig scherm Agent Jelle tijdens de zogenoemde debriefing op het bureau, na het incident. © RTL

Geen adempauze

Jelle had het goed gedaan, concludeerde collega Dennis. Zeker gezien het ‘amicale’ welkom, dat het nog moeilijker maakte het tragische nieuws te brengen. Agenten voeren na gebeurtenissen als deze achteraf gesprekken met elkaar op het bureau, maar van een adempauze op de dag zelf is geen sprake.

Quote Het gekke is dat de dienst nu ook gewoon weer doorgaat Ewout Genemans

,,Het gekke is dat de dienst nu ook gewoon weer doorgaat’’, zei Genemans. ,,Dat het zomaar kan dat er straks een of ander dronken iemand is die moeilijk doet, en dan staan jullie er ook gewoon weer tegenover.’’ Jelle en Dennis knikten. ,,Dat weten de meeste mensen natuurlijk niet.’’

De zaak is nog in onderzoek, om te bevestigen dat de val inderdaad een ongeluk was. De familie van de overleden vrouw heeft de beelden van Bureau Hofstad en het gesprek gezien en volgens Genemans ingestemd met de uitzending.

