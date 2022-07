679.000 kijkers zien ongemakkelijke stiltes tussen Astrid en Alex in B&B Vol Liefde

In de aftrap van de nieuwe reeks werden gisteren vier vrijgezelle B&B-eigenaren voorgesteld: Astrid uit Oostenrijk, Denise uit Spanje, Richard uit Portugal en Hans in Italië. Er stond hen een spannende dag te wachten, want de eerste vier Nederlandse dates stonden voor de deur.

Dit is waarom Art Rooijakkers dit seizoen niet te zien is in B&B vol liefde

Waar Denise een goede klik had met haar gast Dave en Hans het ook prima kon vinden met Hayriye, liep het niet helemaal lekker tussen Astrid en Alex. Astrid merkte dat Alex last had van de zenuwen, waardoor er zo nu en dan ongemakkelijke stiltes vielen. ,,Ben benieuwd naar wat er nog meer achter hem schuilt. En of we ook een beetje natuurlijk met elkaar om kunnen gaan, de komende dagen.” Alex daarentegen had niks door. ,,Het voelt echt heel fijn. Astrid is een leuke vrouw”, zei hij met een glimlach van oor tot oor.