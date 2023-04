70 jaar na het eerste boek: wat weet jij van James Bond?

As the World Turns-actrice Elizabeth ‘Lucinda Walsh’ Hubbard overleden

De Amerikaanse actrice Elizabeth Hubbard is overleden. Ze stierf afgelopen weekeinde op 89-jarige leeftijd, heeft haar zoon bekendgemaakt op Facebook. Hubbard was vooral bekend van haar rol in de Amerikaanse soap As the World Turns, waarin ze 26 jaar lang de rol van Lucinda Walsh speelde. In 2009 had ze een gastrol in Goede Tijden, Slechte Tijden.