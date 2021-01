80-jarige Tom Jones blaast collega’s weg met optredens in The Voice UK

video'sTom Jones is inmiddels 80 jaar, maar zijn stem klinkt nog krachtig als altijd. Zijn bekende collega-coaches wisten niet wat ze hoorden toen Tom de afgelopen weken uit de losse pols optredens gaf in de Britse versie van The Voice . Ook gisteravond was het weer raak. ,,Ongelofelijk dat je bleef zitten en zo zong. Dat zou ik echt niet kunnen’’, zei zangeres Anne-Marie.

De zanger uit Wales, wereldberoemd dankzij hits als It’s not unusual, is al jaren een vertrouwd gezicht in de Engelse variant van de talentenjacht. In het tiende seizoen, dat onlangs van start ging, zit Jones op de rode stoel naast collega’s Will.i.am, Olly Murs en Anne-Marie. Die moedigen de nestor maar al te graag aan zijn zangkunsten te tonen tussen de optredens van deelnemers door. Net als het studiopubliek trouwens.

Dat het ongetwijfeld afgesproken werk is en Toms optredens dus niet zo spontaan zijn als ze lijken, maakt ze niet minder indrukwekkend. ,,Zing een liedje voor ons Tom!’’ riep iemand uit het thuispubliek vorige week, waarna de rest van de toeschouwers zijn naam scandeerde. Zijn collega’s waren zichtbaar geraakt toen Jones vervolgens Cry to me van Solomon Burke zong:

,,Wauw!’’ riep Anne-Marie na het optreden. ,,Ik kan niet geloven dat die stem uit jouw mond komt. Ik kan niet geloven dat het recht mijn oor in gaat. Dat ik dit meemaak, het is zo geweldig.’’

Zittend zingen

Gisteravond was het collega Olly Murs die Jones aanspoorde te gaan zingen. Vanuit zijn stoel vertolkte Tom de klassieker With these hands, terwijl het vaak een stuk moeilijker is om zittend te zingen.



,,Ik kan niet geloven dat je bleef zitten terwijl je dat zong’’, zei Anne-Marie achteraf. ,,Ik kan niet zitten en zo zingen.’’

Het was overigens lang niet voor het eerst dat Tom tussen de optredens van kandidaten door een show weggaf:

2019: It’s a man’s man’s man’s world met Jennifer Hudson

2017: Great balls of fire

2020: Kiss

2020: You can leave your hat on

2020: It’s not unusual

De zanger neemt ook nog steeds muziek op. In april verschijnt een nieuw coveralbum, waarop hij onder meer nummers zingt van Cat Stevens en Bob Dylan.

